Berenbostel

Bei einem Unfall auf der B6 in Fahrtrichtung Hannover sind am Mittwochvormittag zwei Personen leicht verletzt worden. Angaben der Polizei zufolge, hatte der Fahrer eines Sattelzugs auf Höhe des Stadtparks beim Spurwechsel einen Pkw übersehen. Er touchierte das Fahrzeug und schleuderte es über den begrünten Mittelstreifen auf die gegenüberliegende Fahrbahn. Dabei wurden die beiden Insassen des Pkw leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw konnte unverletzt weiterfahren.

Zwischenzeitlich war die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt. Gegen 10.45 Uhr konnte die Polizei sie wieder freigeben. An dem Pkw entstand ein Schaden von 8000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Sattelzug beträgt Polizeiangaben zufolge etwa 2000 Euro. Nach etwa anderthalb Stunden war der Einsatz beendet.

Von Linda Tonn