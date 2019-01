Marienwerder

Kamele, Pferde, Clowns und vieles mehr: Das bietet das Programm des Zirkus Salino und Astoria. Das seit mehr als 100 Jahren bestehende Zirkusunternehmen gastiert noch bis Sonntag, 3. Februar, auf dem Festplatz an der Garbsener Landstraße in Marienwerder. Vorstellungen sind am Freitag um 15.30 Uhr, am Sonnabend um 14 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Sonntag ist Familientag – dann zahlen alle Erwachsenen Familienpreise, am Freitag haben alle Väter freien Eintritt. Kinder zahlen 8 Euro, Erwachsene 10 Euro. Das Ziekuszelt ist beheizt. Das Programm ist nach Angaben der Zirkusbetreiber bunt, kindgerecht und abwechslungsreich. Unter anderem gibt es eine Wild-West-Show und eine Show mit Ziegen. aln

Von Anke Lütjens