Havelse

300 Millionen Tonnen Plastik werden weltweit jedes Jahr produziert – und ein Teil des dadurch entstehenden Mülls landet in den Ozeanen. „Plastik – Fluch der Meere“ hat der Waldemar Wachtel, Vorsitzender des Naturschutzbundes ( Nabu) in Garbsen einen Vortrag genannt, der sich mit diesem Thema befasst. Dieser beginnt am Donnerstag, 18. April, um 19 Uhr im Kulturhaus Kalle in Havelse, An der Feuerwache 3-5. „Menschen und Tiere drohen am Plastikmüll zu ersticken“, sagt Wachtel. Deshalb will er außer Ursachen auch Wege aufzeigen, wie jeder einen Teil zu einer sauberen Umwelt beitragen kann. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei, diskutieren ist ausdrücklich erwünscht, kündigt Wachtel an.

"Menschen und Tiere drohen am Plastikmüll zu ersticken": Waldemar Wachtel vom Nabu in Garbsen setzt sich für den Umweltschutz ein. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Von Gerko Naumann