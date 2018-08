Osterwald

Etwa 3000 Euro Schaden an zwei Autos sind am Sonnabendmorgen bei einem Unfall in Osterwald Unterende entstanden. Wie sich herausstellte, hatte der Verursacher zuvor Drogen konsumiert. Der 27-Jährige übersah nach Angaben der Polizei um kurz vor 8 Uhr morgens beim Losfahren am Feldblumenweg den Fiat einer 66-jährigen Garbsenerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Die herbeigerufenen Polizisten hegten bei der Unfallaufnahme den Verdacht, dass der Verursacher unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Und sie lagen richtig: Ein entsprechender Test fiel positiv aus. Dem 27-Jährigen wurde daraufhin in der Dienststelle der Polizei eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun auf ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs einstellen. Das Fahrzeug der 66-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Von Gerko Naumann