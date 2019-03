Stelingen

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag versucht, in das Haus einer 32-Jährigen in der Welfenstraße in Stelingen einzubrechen. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Tat zwischen 16 und 17 Uhr. Es blieb allerdings bei einem Versuch. Den Einbrechern sei es nicht gelungen, die Eingangstür aufzuhebeln, so die Polizei. Sie nimmt Hinweise von Zeugen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen. Die Polizeistation Berenbostel ist täglich unter (05131) 465900 zu erreichen. ton

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Garbsen finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Linda Tonn