Havelse/Marienwerder

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag, 15.15 Uhr, und Freitag, 7.15 Uhr, mehrere Fahrzeuge von Werkzeugfirmen aufgebrochen. Die VW Crafter standen in Havelse in den Straßen Auf der Höchte und Bocksbartweg und in Marienwerder in der Großen Pranke. Polizeiangaben zufolge nahmen die Täter unter anderem einen Motorschneider, einen Akku-Bohrhammer und eine Bohrmaschine mit. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Weil die Tatorte nah beieinander liegen, geht die Polizei von einer Serie aus. ton

Von Linda Tonn