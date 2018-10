Altgarbsen/Garbsen-Mitte

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonnabend in ein chinesisches Restaurant in der Alten Ricklinger Straße in Altgarbsen eingebrochen. Polizeiangaben zufolge drangen sie in der Zeit von 23 Uhr und 10.30 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Restaurant ein. Sie nahem Lebensmittel und einen Tablet-Computer mit. Über die Höhe des Schadens konnte die Polizei keine Angaben machen.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonnabend drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ernst-Kohlrautz-Straße in Garbsen-Mitte ein. Sie schlugen ein Fenster ein, durchsuchten sämtliche Räume und nahmen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld mit. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonnabend, 9.30 Uhr. Sie nimmt in beiden Fällen Zeugenhinweise unter Telefon (05131) 701 4515 entgegen. ton

Von Linda Tonn