Heitlingen

Erneut sind unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Zeit von Donnerstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, ein rückwärtiges Fenster der Einrichtung in Heitlingen in der Straße Vor den Höfen aufgehebelt. In den Räumen brachen die Täter eine Tür auf. Es wurden 25 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (05131) 7014515.

Es ist bereits der dritte Einbruch in eine Kita innerhalb kurzer Zeit. Zunächst waren unbekannte Täter in die Kita Schloß Ricklingen eingebrochen und hatten Schränke und Regale durchwühlt, in der Zeit von Freitag, 12., und Montag, 15. April, waren Unbekannte in die Kita St. Raphael im Stadtteil Auf der Horst eingebrochen. Gestohlen wurde in beiden Fällen nichts.

Von Linda Tonn