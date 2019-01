Garbsen-Mitte

“Wir machen Garbsen Beine“: Unter diesem Motto lädt das Tanz-Centrum Kressler für Sonnabend, 2. Februar, ab 19.15 Uhr zu einem kostenlosen Tanzabend in seine Räume im Shopping Plaza an der Havelser Straße ein. An dem Probeabend bieten die Mitarbeiter Schnupper-Workshops für Einsteiger sowie Auffrischungskurse für Tänzer mit Vorkenntnissen an. Zeitgleich gibt es eine Tanzparty.

In einem Diskofox-Kurs werden die wichtigsten Grundlagen vermittelt. Um 20.30 Uhr beginnt ein zweiter Einsteiger-Workshop, bei dem sich alles um den Wiener Walzer dreht. Für die Teilnahme an beiden Schnupperkursen sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Wer bereits tanzen kann oder wieder damit anfangen möchte, ist in den Auffrischungskursen richtig aufgehoben. Im zweiten Saal geht es um 19.15 Uhr mit dem Langsamen Walzer und dem Wiener Walzer zunächst um zwei Standardtänze. Um 20.30 stehen mit Rumba und Cha Cha Cha zwei lateinamerikanische Tänze im Mittelpunkt. Die Tanzparty von 19 bis 22 Uhr lädt zum freien Tanzen ein.

Von Anke Lütjens