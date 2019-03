Garbsen

Die Stadt Garbsen ruft im Rahmen der Umwelttage die Kinder aus Garbsen dazu auf, Lebewesen, die in einer Wiese leben, zu zeichnen oder zu basteln. Ob Biene, Wespe, Hummel, Grashüpfer oder Schmetterling auf bunten Blumen oder idyllischem Grün – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Mal- und Bastelwettbewerb für Kitas und Horte der Stadt Garbsen trägt den Titel „Unsere Blumenwiese lebt“.

Die Anmeldung läuft bis zum 15. März und ist per E-Mail an jil.jakobi@garbsen.de zu richten. Die fertigen Objekte und Zeichnungen können bis zum 24. Mai im Rathaus abgegeben werden. Die Unikate werden dann vom 31. Mai bis zum 11. Juni in der Rathaushalle ausgestellt. Nähere Informationen erteilt Jakobi unter Telefon (05131) 707312.

Von Linda Tonn