Schloss Ricklingen

Chippen, Pitchen, Putten für den guten Zweck: 57 Golfer sind der Einladung des Golfclubs Garbsen gefolgt und haben am Benefizturnier des Golfclubs Hannover teilgenommen. Größter Gewinner ist die Deutsche Krebshilfe: Die gemeinnützige Organisation erhält den Erlös von 3305 Euro. Sportlich gingen Helena Neuhold und Kevin Diekmann als sogenannten Bruttosieger hervor. Bei der Bruttowertung zählt jeweils die absolute Schlagzahl. Götz Knauer, Norbert Hundt und Gudrun Gonnermann sicherten sich die ersten Plätze in den Nettoklassen. Sie haben sich für eines von drei Regionalfinalen qualifiziert. Im Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosieger in getrennten Turnierwertungen um den Einzug in Bundesfinale im Oktober in Essen.

Golfer unterstützen Krebshilfe in 37 Jahren mit 7,6 Millionen Euro

Rund 120 Golfclubs richten von Ende März bis August 2018 ein Benefiz-Golfturnier im Rahmen Benefiz-Golfturnierserie aus. Alle Preise für diese größte Benefiz-Golfturnierserie in Europa stellte die Deka-Bank zur Verfügung, so dass der gesamte Spendenerlös der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe zugute kommt. Im vergangenen Jahr spendeten Deutschlands Golfer insgesamt 280.000 Euro für krebskranke Menschen. Die Golf-Wettspiele, die zugunsten der Deutschen Krebshilfe ausgetragen werden, haben eine lange Tradition: Vom ersten Abschlag vor 37 Jahren bis heute erspielten Golfer deutschlandweit die beachtliche Summe von rund 7,6 Millionen Euro.

Die Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet und ist nach eigenen Angaben der wichtigste private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsforschung in Deutschland. Nach dem Motto „Helfen. Forschen. Informieren.“ fördert die Deutsche Krebshilfe Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe.

Von Jutta Grätz