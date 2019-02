Schloß Ricklingen

Die Leinebrücke in Schloß Ricklingen ist am Donnerstag, 14. Februar, zwischen 8 und 13 Uhr wegen einer technischen Prüfung voll gesperrt. Aus diesem Grund enden die Fahrten der Buslinie 410 in Richtung Wunstorf bereits an der Haltestelle Schloß Ricklingen/ Lönsweg. Wer in Richtung Garbsen fahren will, kann erst am Halt Schloß Ricklingen/ Voigtstraße einsteigen. Die Haltestellen Luthe/Abzweigung Schloß Ricklingen bis Wunstorf/IGS entfallen ersatzlos. Fahrgäste aus Luthe, die in Richtung Wunstorf fahren wollen, können die Linien 700 und 780 nutzen. Sobald die Sperrung beendet ist, fahren die Busse der Linie 410 laut Regionbus wieder regulär alle Haltestellen an. ton

Von Linda Tonn