Garbsen-Mitte

Die Vögel zwitschern, Blumen blühen und die Sonne scheint bei rund 20 Grad und blauem Himmel. Grund genug für die Garbsener das Wochenende zu genießen und im Freien zu verbringen. Vor allem rund um den Schwarzen See ist am Wochenende viel los. Wen es nicht in den eigenen Garten zieht, der nutzt die Zeit für eine Radtour. So wie Khaan Özay und Tochter Melis (6), die im Stadtpark unterwegs sind.

„Wir genießen das schöne Wetter und die Natur. Es ist herrlich hier“, sagt Johann Hopner, der fast täglich mit seiner Frau Halina einen Spaziergang um den See macht. Weniger entspannt geht es bei den Anglern des Anglerclubs Berenbostel zu. „Mit schweren Steinen und Beton machen wir unsere Stege neu, die im Sommer zerstört worden sind“, sagt Vorsitzender Udo Rast.

Nach einem Spaziergang mit dem jüngsten Familienzuwachs stärkt sich Familie Neumüller im Eiscafé Gelatok im Shopping Plaza mit einem Eisbecher. Die Eisdiele ist auch Ziel vieler Radler. Viele Hundebesitzer wie Nazli Ayden und Anita Andreadis nutzten ebenfalls das schöne Wetter für lange Spaziergänge. Sie sind an den Kleingärten in Richtung Gutenbergstraße unterwegs. Die Laubenpieper in ihren Gärten sind auch schon fleißig bei der Arbeit – und abends wird gegrillt.

Von Anke Lütjens