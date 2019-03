Schwedische Band Fluru gibt Konzert in der Altgarbsener Dorfkirche

Nachrichten Garbsen - Schwedische Band Fluru gibt Konzert in der Altgarbsener Dorfkirche Moderne Musik trifft alte Architektur: Die schwedische Band Fluru gibt am Dienstag, 19. März, ein Konzert in der Altgarbsener Dorfkirche. Die fünf Musiker spielen authentischen Country. Der Eintritt ist frei.

