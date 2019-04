Schloß Ricklingen

Rund 20 Gruppen und Vereine aus Schloß Ricklingen planen derzeit ein Dorffest, das am Sonnabend, 22. Juni, gefeiert werden soll. Neu an dieser Veranstaltung, die alle zwei Jahre gefeiert wird, ist, dass die örtlichen Betriebe mit eingebunden werden sollen. Außerdem sind alle Einwohner aufgerufen, ihre Erfahrungen einzubringen oder Sammelleidenschaften zu präsentieren. Das Organisationsteam besteht aus Friedel Thiele, Markus Bless, Christian Meyer und Hans-Peter Wendorff. Sie laden alle interessierten Einwohner für Donnerstag, 25. April, in die historische Scheune von Friedel Thiele, Im Dorfe 1, ein. Das Treffen beginnt um 19 Uhr.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm: Neben einem Spieleparcours für Kinder und Jugendliche gibt es eine Hüpfburg, Ponyreiten und ein Entenrennen zum Mitmachen. Außerdem wollen die Organisatoren ein Dorfquiz auf die Beine stellen. Die Besucher sind bereits für 10 Uhr zum Eröffnungsgottesdienst in den Pfarrgarten eingeladen. Für Gegrilltes, Fischbrötchen, eine Kaffeetafel sowie Getränke ist gesorgt. Eine Scheunenfete soll am Abend den Abschluss bilden.

Erlös ist für Chronik bestimmt

Fragen und Anregungen können auch unter Telefon (0171) 1217305 besprochen werden. Die Erträge aus diesem Tag sollen das Polster für die 800-Jahr-Feier des Dorfes erhöhen. Diese findet im Jahr 2025 statt. Bis dahin sollen Dokumente zur geschichtlichen Entwicklung des Dorfes in einer Chronik zusammengetragen werden. Außerdem wollen die Teilnehmer Angebote und Ideen sammeln, die dem Ort eine Zukunft bereiten sollen.

Von Anke Lütjens