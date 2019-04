Berenbostel

Die Polizei Garbsen sucht den Eigentümer eines weißen Herrenfahrrades. Das Rad war am 27. März vom Gehweg der Straße Im Rehwinkel/Ecke Hertzstraße in einen weißen Lkw geladen worden. Eine Zeugin hatte einen 53-jährigen Mann bei der Tat beobachtet und die Polizei informiert. Angaben zufolge war das Fahrrad zwar am Hinterrad mit einem Schloss gesichert, aber nirgends angeschlossen.

Die Polizei Garbsen sucht den Eigentümer dieses weißen Herrenrades. Quelle: Polizei Garbsen

Die Polizei Garbsen konnte den weißen Lkw auf der B6 anhalten und den Fahrer kontrollieren. Dabei fand sie auch das Fahrrad im Laderaum. Da der Mann widersprüchliche Angaben machte und keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde das Rad sichergestellt. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren werden Diebstahls eingeleitet.

Der Eigentümer des weißen Herrenrads der Marke „Performance“ wird gebeten, sich mit der Polizei Garbsen in Verbindung zu setzen. Die Polizeiinspektion in der Stadtmitte ist erreichbar unter Telefon (05131) 7014515, die Inspektion in Berenbostel ist erreichbar unter Telefon (05131) 465900.

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Garbsen finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Linda Tonn