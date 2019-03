Garbsen

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Polen nahe der deutschen Grenze hat die Polizei Freitagnacht ein gestohlenes Auto aus Garbsen gestoppt. Der kontrollierte Autofahrer ließ das Fahrzeug zurück, flüchtete in ein Waldstück und konnte entkommen.

Nach Angaben der Polizei wurde das Fahrzeug vom Firmengelände eines Autohauses in Meyenfeld gestohlen. Der genaue Tatzeitpunkt stehe noch nicht fest. An dem Auto waren Kennzeichen angebracht, die ebenfalls am Freitagabend in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 20.10 Uhr in Langenhagen gestohlen wurden.

Zudem lag in dem Auto ein Kennzeichenpaar, das der bislang unbekannte Täter vergangene Woche im Jan-Körber-Weg in Osterwald von einem Fahrzeug auf dem Grundstück eines Küchenfachmarktes gestohlen hatte.

Alle aktuellen Polizeimeldungen aus Garbsen finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Sebastian Stein