Osterwald

Die Polizei hat am Sonnabend in Osterwald einen 18-Jährigen angehalten, der auf einem vor zwei Wochen gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Der Eigentümer hatte es gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße erkannt und die Beamten verständigt. Die stoppten den mutmaßlichen Dieb kurz darauf und stellten das Fahrrad sicher. Nach Überprüfung seiner Personalien durfte der 18-Jährige wieder gehen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Der Eigentümer soll sein Fahrrad in den nächsten Tagen wieder zurück bekommen.

Von Gerko Naumann