Auf der Horst

Die Polizei hat am Sonnabend einen 17-Jährigen gefasst, der zuvor einen 15-Jährigen im Stadtteil Auf der Horst ausgeraubt haben soll. Die beiden Jugendlichen trafen gegen 18 Uhr an der Sandstraße aufeinander, teilen die Ermittler mit. Der Ältere drohte dem 15-Jährigen mit Gewalt und entriss ihm sein Mobiltelefon. Anschließend forderte er Geld, damit er ihm das Handy wieder aushändigte. Das Opfer wandte sich an die Polizei in Garbsen. Die konnte den Täter wenig später in der Nähe der Sandstraße festnehmen. Der junge Mann sei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt, heißt es von der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen Raubes ermittelt.

Weitere Polizei-Meldungen aus Garbsen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Gerko Naumann