Horst/Meyenfeld

Die Feuerwehren aus Horst und Meyenfeld haben am Sonnabend einen brennenden Hochsitz gelöscht. Als die Retter gegen 19.15 Uhr in der Feldmark in der Verlängerung Schwarzer Damm (nördlich der Straße Wiesengrund) zwischen den beiden Orten eintrafen, hatte das Feuer bereits auf die umliegenden Flächen und Gehölze übergegriffen. Die Ehrenamtlichen bekamen die Flammen schnell in den Griff.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung, weil es an drei Stellen gleichzeitig gebrannt hat. Die Beamten haben ein Strafverfahren eingeleitet und suchen Zeugen. Die melden sich in der Inspektion in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann