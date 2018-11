Nachrichten Garbsen - Ortsräte sprechen über Etat 2019 Die vier Garbsener Ortsräte befassen sich in ihren Sitzungen am Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. November mit dem Haushaltsplan für 2019. Weiteres Thema ist die Wahl von Schiedsleuten.

In welche Sportanlagen, hier die Bezirkssportanlage am Mühlenbergsweg, investiert die Stadt 2019? Auch darum geht in der Sitzung der Ortsräte in Garbsen. Quelle: Archiv (M.Holz)