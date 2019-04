Havelse

Die Ortsfeuerwehr Garbsen stellt am Mittwoch, 1. Mai, ihren Maibaum traditionell im Stadtteil Havelse auf und lädt auch in diesem Jahr wieder zum Maifest. Los geht es um 11 Uhr in der Straße An der Feuerwache neben dem ehemaligen Rathaus. Gegen 12 Uhr ist das Aufstellen des Maibaums durch die Kameraden der Feuerwehr geplant. Es gibt Getränke und Gegrilltes, für die teilnehmenden Kinder werden die Mitglieder der Jugendfeuerwehr eine große Hüpfburg aufbauen.

Des Weiteren wird am Maifeiertag mit der Unterstützung der Ortsfeuerwehr Garbsen auch gegen 11 Uhr der Maibaum in Altgarbsen am Kastanienplatz aufgestellt. Auch bei der Maibaumaufstellung am Kohake-Centrum wird die Ortsfeuerwehr wieder anpacken. Dort wird der Baum am Freitag, 3. Mai, um 16 Uhr aufgestellt.

Von Linda Tonn