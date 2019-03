Berenbostel

Die Oberschule Berenbostel lädt für Dienstag, 2. April, zu einem Tag der offenen Tür. Interessierte Viertklässler und ihre Eltern haben von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr die Möglichkeit, sich in den Räumen an der Georgstraße 1 umzusehen und mit Schülern und Lehrern zu sprechen. Im Chemieraum sind Experimente aufgebaut, im Musikraum können Instrumente ausprobiert werden. Zudem können die Schüler vor einem sogenannten Green Screen eine Nachrichtensendung aufnehmen und herausfinden, wie digitale Technik an der Oberschule im Unterricht eingesetzt wird. ton

Von Linda Tonn