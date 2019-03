Auf der Horst

Die Nachfrage ist groß: Die Musiktheatergruppe Tonklumpen zeigt ihr neues Theaterstück „ Klaus muss raus“ in zwei weiteren Aufführungen auf der Bühne des Schulzentrums am Planetenring. Am Sonnabend, 16. März, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr öffnet sich der Vorhang. Bereits Ende Oktober haben die Tonklumpen zweimal vor voll besetzten Rängen in der Aula gespielt.

Das Stück dreht sich um die Hauptfigur Klaus Krause, der auf die 50 zugeht und noch bei seiner Mutter wohnt. Das finden beide nicht gut. Die Tonklumpen haben für das Stück 20 Popsongs und Schlager von Abba und Adele über Udo Jürgens bis zu Boss Hoss gnadenlos umgetextet und musikalisch zurecht gebogen. Karten können per E-mail an tonklumpen@gmail.com reserviert werden. Der Eintritt ist frei. aln

Von Anke Lütjens