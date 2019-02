Berenbostel

Während Lutz Göcke und Jürgen Szparaga derzeit auf dem Gelände von Möbel Hesse an der B 6 Platz für etwas Neues schaffen, wird der L’Italia-Express in der benachbarten Lokomotive mit Speisewagen schließen. Südöstlich des Möbelhauses finden aktuell die ersten Arbeiten für den Bau eines neuen Restaurants statt.

Die Pizzeria-Kette L’Osteria soll kommen – in ein zweigeschossiges freistehendes Gebäude mit großen Fenstern und Außenterasse. 230 Personen sollen in dem würfelförmigen Restaurant Platz finden. Sieben Bäume haben die Arbeiter am Freitagmorgen gefällt. Angaben der Stadt zufolge, wird Hesse auf seinem Grundstück später Ausgleichspflanzungen für die gefällten Bäume vornehmen.

Italia-Express bei Möbel Hesse wird schließen - dafür kommt eine L'Osteria auf das benachbarte Grundstück Quelle: Sebastian Stein

Von Sebastian Stein