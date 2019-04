Garbsen

Zwei Ausflüge bietet die Mobile Jugendarbeit der Stadt Garbsen für Kinder und Jugendliche an. Ziele sind die Trampolinarena Superfly sowie der Seilgarten in Hannover. Abfahrt zur Trampolinarena ist am Mittwoch, 17. April, um 9.45 Uhr am Freizeitheim, Planetenring 38-42. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren. In der Trampolinhalle gibt es viel zu testen, unter anderem 30 zusammenhängende Trampoline. Die Sprungzeit beträgt 90 Minuten. Der Eintritt kostet 12 Euro. Jeder Teilnehmer sollte Stoppersocken dabei haben.

Einen Tagesausflug zum Klettern im Seilgarten Eilenriede bietet die Mobile Jugendarbeit am letzten Tag der Osterferien an – Dienstag, 24. April. Dazu können sich 14 Jungen und Mädchen zwischen neun und 16 Jahren anmelden. Der Seilgarten besteht aus rund 30 Hochseilelementen in fünf bis 20 Metern Höhe. Ausgebildete Pädagogen leiten und sichern die Teilnehmer. Die Fahrt startet um 9.30 Uhr am Freizeitheim Planetenring. Der Eintritt von 13 Euro sowie ein Rucksack mit Verpflegung sind mitzubringen. Warme Kleidung, in der sich die Kinder gut bewegen können, sowie eine Regenjacke werden empfohlen. Der Tag klingt auf dem Abenteuerspielplatz Wakitu aus.

Anmeldungen für beide Ausflüge nimmt die Mobile Jugendarbeit unter Telefon (05131) 707720 entgegen.

Von Anke Lütjens