Havelse

Trommeln lernen mit westafrikanischen Rhythmen auf der Djembe: Diese Möglichkeit haben Teilnehmer eines Trommelworkshops am Sonntag, 24. Februar, von 11 bis 15 Uhr im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5. Der aus Gambia stammende Musiker Mo Bittaye möchte den Teilnehmern die Klänge seiner Heimat nahe bringen. Trommeln hat nach Angaben des Veranstalters viele Vorteile – vom seelischen Ausgleich bis zur Förderung von Konzentration und Koordination. In der Mittagspause gibt es afrikanische Snacks und Informationen über die Kultur Westafrikas. Die Kursgebühr inklusive Essen beträgt 40 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon (01575) 7992211 oder per Mail an toepfersuse@googlemail.com möglich. aln

Von Anke Lütjens