Garbsen

Für den zehnten Garbsener Citylauf am Freitag, 24. August, können sich die Läufer noch bis Freitag, 17. August, offiziell anmelden. Dann endet die Meldephase für Einzelläufer, Vereine und Betriebsgruppen. Bis heute sind beim Veranstalter, dem Garbsener Sport-Club 67, etwa 700 Meldungen eingegangen – davon rund 450 Kinder und Jugendliche aus den Garbsener Schulen und Kindergärten. Alle Läufer, die sich fristgerecht angemeldet und ihre Startgebühr bezahlt haben, können ihre Startnummern vorab vom 21. bis 23. August bei der AOK am Rathausplatz in Garbsen abholen. Wer sich nach dem Meldeschluss anmeldet, zahlt eine höhere Startgebühr von 12 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder.

Beim Citylauf werden fünf verschiedene Läufe angeboten: der htp Mini-Lauf über 500 Meter und der Stadt Garbsen Midi-Lauf über 1.000 Meter – beide nur für Kinder –, der AOK-Jedermann-Lauf über 2,9 Kilometer, der Auto-Schrader-Lauf über 5,8 Kilometer und der Real-Lauf mit 11,6 Kilometern. Start und Ziel ist der Rathausplatz, und die Strecke wird wie auch schon im letzten Jahr um den Berenbosteler See führen.

„Zum ersten Mal dabei ist die James-Krüss Grundschule mit 54 Starterinnen und Startern – alle beim Stadt Garbsen Midi-Lauf. Spitzenreiter bei den meldenden Schulen ist zurzeit das Johannes-Kepler-Gymnasium mit 69 Teilnehmern“, heißt es vom Veranstalter.

Von Linda Tonn