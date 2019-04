Nachrichten Garbsen - Mehr als 600 Zocker kommen zur LAN-Party in Berenbostel Zocken mit voller Konzentration: Mehr als 600 Computerspieler haben sich bei der 36. LAN-Party des GSH in der Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel getroffen, um in Turnieren gegeneinander anzutreten.

