Garbsen-Mitte

Unter dem Motto „ Farbspektrum 2“ stellt Künstlerin Verena Unruh im Restaurant Kalimera, Steinriede 2, ihre Werke aus. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 10. Februar, um 10.30 Uhr. Die Schau ist ihre zweite Ausstellung im Kalimera. Zuvor hat Unruh bereits in der Kanzlei Heiner und im Autohaus Gerberding in Berenbostel sowie bei der Stadt Garbsen und in einem Fitnessstudio ausgestellt.

Die Künstlerin arbeitet auf unterschiedlichen Formaten mit Mischtechnik und Acrylfarben. Von Kindheit an hatte Unruh nach Angaben der Organisatoren ein hohes kreatives Potenzial und viel Fantasie. Es zog sich durch ihre Schulzeit bis zu ihrem heutigen Beruf. Seit 28 Jahren beschäftigt sie sich mit Malerei und drückt ihre Eindrücke und Emotionen aus. Ihre Inspiration holt sie sich in der Natur. In Kursen hat die Malerin ihr Handwerk vertieft. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Restaurants bis Ende Dezember zu sehen.

Von Anke Lütjens