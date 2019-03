Altgarbsen

Obwohl sie in sehr schlechtem Zustand ist, wird die Konrad-Adenauer-Straße in Altgarbsen in diese, Jahr nicht saniert. „Eine grundhafte Erneuerung nach aktuellen Standards wäre wünschenswert“, antwortet die Stadt auf eine Anfrage von Ortsbürgermeister Franz Genegel. „Allerdings stehen dafür im städtischen Haushalt derzeit keine Mittel zur Verfügung.“ Zudem müsse man prüfen, ob die Anlieger bei einer Erneuerung nach geltender Regelung beim Straßenausbau Kostenanteile übernehmen müssen.

Der Asphalt ist teilweise in der Straßenmitte aufgebrochen, in Höhe der Sparkasse auch an den Rändern. „Wahrscheinlich wird es nicht mehr lange dauern, bis auf der ganzen Straßenlänge Schlaglöcher entstanden sind“, schreibt Genegel. Die Konrad-Adenauer-Straße sei eine wichtige Verbindung zwischen Altgarbsen und dem Stadtteil Auf der Horst mit dem Planetencenter. Laut Angaben der Verwaltung sind die Schäden beim Kanalbau in den vergangenen Jahren entstanden. Zudem sei die Straße alt. Die Verkehrssicherheit müsse aufrecht erhalten werden, so der Fachbereichsleiter für Straßenbau, Dirk Perschel. Er schlägt vor, Bohrkerne zu entnehmen, um ein Sanierungskonzept erstellen zu können. „Sofern sich hieraus der Bedarf einer grundhaften Sanierung ergibt, wird die Verwaltung eine entsprechendeBeschlussvorlage fertigen“, so Perschel. Sollten die vorhandenen Schäden mit einer normalen Deckensanierung behoben werden können, werde diese ab 2020 mit eingeplant.

Für 2019 sind bereits Sanierungen der Fahrbahndecken der Alte-Ricklinger-Straße in Altgarbsen und der Hauptstraße in Osterwald vorgesehen.

Von Linda Tonn