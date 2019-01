Garbsen-Mitte/Berenbostel

Viele Garbsener trauern um Werner Baesmann. Der 72-Jährige, der seit 1986 Ortsbürgermeister für Berenbostel und Stelingen war, ist in der Nacht zu Freitag gestorben. Für seine Verdienste sollte er eigentlich am Sonntag beim Neujahrsempfang der Stadt ausgezeichnet werden. Die Stadt Garbsen und Wegbegleiter geben Bürgern ab sofort die Gelegenheit, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und sich in Kondolenzbücher einzutragen. Eines liegt im Rathaus in Garbsen-Mitte aus, das andere im Büro des Heimatvereins in Berenbostel, Rote Reihe 1.

Das Rathaus ist montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Mitglieder des Vorstands des Heimatvereins Berenbostel öffnen das Büro montags und dienstags von 10 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags und freitags von 16 bis 18 Uhr. Dort wird das Kondolenzbuch bis Ende Februar ausliegen.

Von Gerko Naumann