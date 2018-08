Auf der Horst

In der Straße Habichthorst ist am Freitagvormittag der Kleintransporter eines Gartenbauunternehmens komplett ausgebrannt. Aus bislang unbekannter Ursache war der Wagen um kurz vor 10 Uhr in Brand geraten, teilte die Feuerwehr Garbsen mit. „Die Ortsfeuerwehr Garbsen rückte mit zwei Löschfahrzeugen an und konnte die Flammen schnell bekämpfen“, sagte Stadtpressewart Stefan Müller. Das Fahrerhaus und einige Geräte wurden durch den Brand zerstört. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr habe einen Trupp unter Atemschutz eingesetzt, der die Flammen mit einigen hundert Litern Wasser löschte, sagte Müller. Nachdem Motorhaube und Türen gewaltsam geöffnet waren, wurden die letzten Brandnester in Motor- und Innenraum mit Schaum abgedeckt. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Von Linda Tonn