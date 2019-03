Schloß Ricklingen

Kinderkleidung und Spielzeug gibt es auch am Sonnabend, 9. März, von 10 bis 12 Uhr in der Kita Schloß Ricklingen, Pfarrkamp 3. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein mit hausgemachtem Kuchen, Brezeln, belegten Brötchen und Getränken. Standanmeldung und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Kita oder per E-Mail an flohmarkt-kita-schlori@web.de ton

Von Linda Tonn