Berenbostel

Für die Karwoche – also die Woche vor dem Osterfest – hat sich die Gemeinde der katholischen Kirche St. Maria Regina, Böckeriethe 43, in Berenbostel etwas Besonderes ausgedacht: „Wir öffnen unsere Kirche täglich ab 16 Uhr und bieten den Besuchern einen Raum zum Nachdenken und zur Ruhe kommen“, sagt Gemeindereferentin Bärbel Smarsli. Im Innenraum sind moderne Kreuzwegstationen aufgebaut, es geht im Umweltschutz, Armut und Hunger. „Jeder kann kommen und sich bei einer Tasse Tee Gedanken machen“, so Smarsli. Zudem werden täglich um 17 Uhr Andachten angeboten, um 18.30 Uhr kann zu Bibelzitaten meditiert werden. Um 20 Uhr bietet die Kirche ein Nachtgebet an.

Kinder können am Mittwoch, 17. April, von 10 bis 13 Uhr in der Kirche ihre eigene Osterkerze gestalten. Dafür muss eine Kerze mitgebracht werden. An Gründonnerstag, 18. April, entdecken Kita-Kinder von 10 bis 11.30 Uhr das Besondere der Karwoche und der Ostergeschichte, am Karfreitag, 19. April, bietet die Gemeinde um 10 Uhr einen Kinderkreuzweg für Kindergarten- und Vorschulkinder, um 11.30 Uhr einen Kinderkreuzweg für Grundschulkinder an. Am Karsonnabend, 20. April, gibt es um 14 Uhr ein Osterbrotbacken für Kinder im Gemeindehaus. Alle weiteren Termine für die Gottesdienste in der Karwoche sind auf der Internetseite der katholischen Kirchengemeinde kath-kirche-garbsen.de zu finden.

Von Linda Tonn