Garbsen-Mitte

Die Präsentation des Projektes Wohnbebauung Bosse-See durch den neuen Träger, die Firma Helma Wohnungsbau aus Lehrte, steht im Mittelpunkt einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung und des Ortsrates Garbsen. Diese beginnt am Mittwoch, 6. Februar, um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Einwohner haben zu Beginn der Sitzung die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Für das Areal am Bosse-See in der Stadtmitte sind 58 Barriere freie Ein- bis Fünfzimmerwohnungen und zweigeschossige Reihenhäuser geplant. Kürzlich war bekannt geworden, dass der frühere Investor, das Unternehmen Lenzenhof Immobilien aus Isernhagen, das Projekt Ende 2018 an die Firma Helma Wohnungsbau verkauft hat. Diese soll umgehend mit dem Bau beginnen wollen. Der Stadtrat muss in seiner Sitzung am Montag, 18. Februar, um 18 Uhr dem Eigentümerwechsel noch zustimmen.

Von Anke Lütjens