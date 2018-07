Garbsen-Mitte

Mehr als 170 Schüler aus Garbsen zwischen elf und 14 Jahren lesen seit vier Wochen mit großer Begeisterung im Julius-Club der Stadtbibliothek. Auch die wöchentlichen Veranstaltungen, die das Team der Stadtbibliothek über die Leseaktion hinaus organisiert, stoßen auf großes Interesse. Die Teilnehmer haben schon gemeinsam genäht, gefrühstückt und beim Escape-Spiel nach Lösungen gesucht. Auch eine Fahrradtour stand auf dem Programm.

Einstieg in Julius-Club ist noch möglich

Ein Einstieg in den Julius-Club ist noch bis Mittwoch, 15. August, möglich. Anmeldungen sind in der Stadtbibliothek erhältlich. Eine Online-Anmeldung ist unter www.julius-club.de möglich. In dieser Woche haben die Teilnehmer einen spannenden Ausflug zur Waldstation Hannover mit einer Rallye unternommen.

Clubmitglieder suchen Bücher aus

„Julius kauft neue Bücher“, heißt es dann am Dienstag, 31. Juli, in Kooperation mit dem Förderkreis Leselust in Garbsen. Die Clubmitglieder treffen sich in zwei Gruppen in der Buchhandlung Wulf im Shopping Plaza. Sie suchen Lesestoff aus, der in den Bestand der Stadtbibliothek aufgenommen wird. Die erste Gruppe trifft sich um 9.30 Uhr, die zweite um 10.30 Uhr.

Förderkreis Leselust finanziert Bücherkauf

Jedes Clubmitglied sucht ein Buch aus, das seiner Ansicht nach unbedingt in der Stadtbibliothek auszuleihen sein sollte. Die Teilnehmer lesen es zunächst zu Hause selbst, danach wird es allen Kunden der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt. Die Aktion wird vom Förderkreis Leselust begleitet und finanziert. Anmeldungen dafür sind unter Telefon (05131) 707690 oder persönlich in der Bibliothek möglich.

52 Bibliotheken beteiligen sich

Julius bedeutet Jugend liest und schreibt. Es ist ein Projekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen. Insgesamt beteiligen sich 52 öffentliche Bibliotheken in Niedersachsen. Das Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren und soll Lesespaß fördern, aber auch Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis stärken. Der Julius-Club dauert vom 15. Juni bis zum 15. August. Weitere Informationen gibt es auf www.julius-club.de.

Von Anke Lütjens