Nachrichten Garbsen - Im Hespe stehen jetzt die Container Auf einer ehemaligen Grünfläche an der Straße im Hespe hat die Stadt Container aufstellen lassen. Dort sollen bald bis zu zwölf Familien einziehen. Vorher dürfen sich Anwohner dort umsehen.

In diese Container an der Straße Im Hespe in Berenbostel sollen demnächst Familien einziehen. Quelle: Gerko Naumann