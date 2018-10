Garbsen

Ab dem 1. November versendet Aha die Gutscheine für die 2019er Restabfallsäcke. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Eigentümer erhalten sie direkt, Mieter bekommen sie wie gewohnt vom Vermieter oder Verwalter. Die grauen Säcke können dann an den bekannten Stellen im Einzelhandel abgeholt werden. Garbsener bekommen die 20-Liter-Säcke etwa am Wertstoffhof (Heinrich-Nordhoff-Ring), bei Real (Havelser Straße), im E-Center am Planetenring, bei der Deutschen Post (Rote Reihe 8), bei Lindes Backshop (Bürgermeister-Wehrmann-Straße 22b) und im Frischmarkt Kappe (Große Rehre 2). Zudem werden sie in weiteren Supermärkten verteilt. Die neuen Restabfallsäcke sind vom 2. Januar bis zum 31. Dezember 2019 gültig. Um zu gewährleisten, dass die im alten Jahr angefallenen Abfälle auch noch mit den 2018er Säcken entsorgt werden können, nimmt aha die Säcke aus dem Jahr 2018 noch bis zum ersten Abholtag in 2019 mit.

Wegen des Feiertags am Mittwoch, 31. Oktober, verschiebt sich zudem die Abholung der Gelben Säcke. Laut dem Entsorger Remondis werden die Plastikabfälle jeweils einen Tag später abgeholt.

Von Linda Tonn