Berenbostel

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium öffnet am Freitag, 1. März, seine Türen für interessierte Viertklässler und ihre Eltern. Sie haben von 15.30 bis 18 Uhr die Möglichkeit, Informationen zum Unterricht zu erhalten, sowie Einblicke in das Schulleben des Gymnasiums zu gewinnen. Außerdem stehen die Schulleitung, Schüler und Lehrer zum Gespräch bereit.

Eine weitere Möglichkeit das Gymnasium kennenzulernen bietet sich am Dienstag, 19. März. Schüler des vierten Jahrgangs können an diesem Tag an einem Schnupperunterricht teilnehmen. Anmeldungen sind im Sekretariat unter Telefon (05131) 462790 und per E-Mail an info@gsgberenbostel.de möglich.

Von Linda Tonn