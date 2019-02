Frielingen

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, einen Geldautomaten an der Bürgermeister-Wehrmann-Straße im Stadtteil Frielingen zu sprengen. Die Täter haben die Filiale der Volksbank allerdings ohne Beute verlassen. Das Geldfach des Automaten hielt der Detonation stand. Nichtsdestotrotz sei der der Automat in Mitleidenschaft gezogen worden, sagt Philipp Hasse von der Polizei Hannover. „Die Räumlichkeiten sind allerdings in Ordnung.“ Die Volksbank weist Kunden, die Geld abheben wollen darauf hin, eine andere Filiale, etwa in Meyenfeld, Feldriethe 6, aufzusuchen. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei momentan noch nicht sagen. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge haben die Täter die Bank um 3.50 Uhr betreten. Zeugen sei um 5.30 Uhr aufgefallen, dass der Geldautomat beschädigt worden war und alarmierten daraufhin die Polizei.

Aufgrund des Vorfalls hatte die Bankfiliale am Donnerstag geschlossen. Quelle: Sebastian Stein

In Penningsehl bei Nienburg/ Weser hatten Unbekannte am Donnerstagmorgen ebenfalls einen Geldautomaten in einer Bank gesprengt. Im Vorraum ist dabei ein Brand entstanden, der von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Auch in Langenhagen hatten bislang unbekannte Täter vergangene Woche einen Automaten der Commerzbank gesprengt und damit den Vorraum der Bank und Teile des Gebäudes beschädigt. Aktuell geht die Polizei allerdings von verschiedenen Tätern aus.

Die Ermittler des zentralen Kriminaldienstes Hannover suchen nun nach Zeugen, die inbesondere Hinweise zu den Tätern liefern können. Zeugen können sich unter Telefon (0511) 109 555 melden.

Von Sebastian Stein