Garbsen-Mitte

Ein großer Berg an Holzhackschnitzeln ist bei Baumschnittarbeiten auf dem Gelände östlich des Rathausplatzes für das Wohnprojekt an der Europa-Allee entstanden. Garbsener können sich diese kostenlos zur privaten Nutzung im Garten abholen. Die Möglichkeit besteht ab sofort und nur solange Material da ist. Die Holzhackschnitzel bieten sich beispielsweise für das Mulchen im heimischen Garten an. Die Stadt weist darauf hin, das die Abholung auf eigene Gefahr geschieht.

Mulchen nennen die Fachleute das Abdecken von Beeten mit geeigneten Materialien. Vorbild ist die Natur, denn auch im Wald wird der Boden im Herbst von Laub bedeckt. So erhält er eine natürliche und nährstoffreiche Schutzdecke. Die Mulchauflage hält Kälte vom Gartenboden fern, hält Feuchtigkeit am Boden, gibt ihm neue Nährstoffe und hält Unkraut ab.

Die Stadt weist darauf hin, dass beim Mulchen unbedingt auf die richtige Verteilung und die Dicke der Schicht zu achten ist. Damit sich keine Fäulnis an den Pflanzen bildet, ist wichtig, dass an Stiele und Stämme ausreichend Luft gelangen kann. Übersteigt der aufgebrachte Mulch eine Stärke von fünf bis zehn Zentimetern, erstickt der Boden förmlich und kann die Nährstoffe nicht in Energie umwandeln.

Von Anke Lütjens