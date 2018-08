Garbsen-Mitte

Wegen des Citylaufs ist die Meyenfelder Straße am Freitag, 24. August, in Höhe des Schulzentrums II von 16 bis 23 Uhr voll gesperrt. Die Buslinien 410, 421 und 430 werden in dieser Zeit umgeleitet. Die Linien 410, 421 und 430 können die Haltestelle Garbsen-Mitte/Schulzentrum II in beiden Richtungen nicht bedienen. Eine Ersatzhaltestelle wird am Kreisel zur Europa-Allee eingerichtet. Darüber hinaus entfällt während des Zeitraums für die Linie 410 auch die Haltestelle Garbsen-Mitte/Rathaus in beiden Richtungen ersatzlos.

Von Linda Tonn