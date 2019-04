Auf der Horst

Wer will Verantwortung übernehmen? Um diese Frage wird es gehen bei der Jahresversammlung des Garbsener Sport-Clubs (GSC) am Freitag, 3. Mai. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sportheim, Planetenring 9a. Dabei wird unter anderem ein neuer stellvertretender Vorsitzender gesucht. Bisher hatte Jörg-Michael Speier dieses Amt inne, er hört aber auf. Außerdem werden unter anderem ein Kassenwart und ein Jugendwart gewählt.

Kein Citylauf in Garbsen in 2019

Im Januar hatte der GSC bekannt gegeben, dass es in diesem Jahr keinen Citylauf auf dem Rathausplatz geben wird. Der Verein fand unter den rund 1200 Mitgliedern nicht genügend Freiwillige, die sich an der Organisation beteiligen wollten. In diesem Zusammenhang hatte Speier gesagt, dass für den GSC – wie für viele andere Vereine auch – schwierig sei, Menschen zu finden, die ehrenamtlich Verantwortung übernehmen wollen.

Bei der Mitgliederversammlung soll es auch um den Haushalt 2019 des Vereins gehen. Außerdem werden treue Mitglieder geehrt und die GSC-Verantwortlichen blicken auf die Zukunft des Sportvereins voraus.

Von Gerko Naumann