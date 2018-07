Berenbostel

Offenbar wusste sich die Frau nicht mehr anders zu helfen: Am Sonntagabend hat eine 33-Jährige in Berenbostel mit einem Messer auf ihren 37-jährigen Lebenspartner eingestochen. Nach Angaben der Polizei waren beide zuvor gegen 21 Uhr stark alkoholisiert in ihrer Wohnung in Streit geraten. Die Frau sagte aus, dass sie von ihrem Partner trotz Gegenwehr immer wieder geschlagen worden sei.

Daraufhin griff sie nach einem Messer und stach in Höhe des Schlüsselbeins auf den 37-Jährigen ein. Der Verletzte ließ sofort von der Frau ab. Die flüchtete dann mit ihren beiden Kindern aus der Wohnung. Der 37-Jährige rief noch selbst die Polizei. Die Beamten nahmen die 33-Jährige fest, die inzwischen zur Wohnung zurückgekehrt war.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst bestand nach Angabe der Ärzte Lebensgefahr. Nach einer Notoperation ist sein Zustand stabil, heißt es von der Polizei. Die 33-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wieder von der Polizei entlassen.

Von Gerko Naumann