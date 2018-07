Garbsen-Mitte

Die Reihe StreetFood Circus gastierte im vergangenen Jahr in 25 Städten Norddeutschlands und lockte Besucher aller Altersgruppen mit ihrem vielfältigen Essensangebot an. Nun machen die Food-Trucks auch in Garbsen Station und zwar am Sonnabend und Sonntag, 28. und 29. Juli. Rund 20 Aussteller sorgen auf dem Rathausplatz für ein kulinarisches Feuerwerk, versprechen die Organisatoren.

Angebot ist neu in Garbsen

Das für Garbsen ganz neue Angebot wird von der Marketing- und Eventagentur Next Choice aus Osnabrück in Kooperation mit der Stadt Garbsen organisiert. Diverse Food-Trucks und Street-Food-Stände präsentieren ihre mit Liebe zubereiteten Speisen. Die Besucher können sich sowohl auf Street-Food-Klassiker wie Burger oder Fleischspieße, als auch auf neue Trends freuen. Dazu gehören unter anderem Waffeln und Pulled Pork. Mit diversen Angeboten wie Kartoffeltornados und Veggie-Burgern ist auch auch etwas für Vegetarier dabei.

Mit dabei ist unter anderem Monika Parpalioni mit ihren spanischen Churros. Dabei handelt es sich um ein iberisches Fettgebäck, das mit Zucker, Zimt und weiteren Spezialitäten verfeinert wird. Vor den Augen der Besucher werden die aus frischem Teig gefertigten Churros in heißem Fett frittiert.

„Wir freuen uns nach Garbsen zu kommen. Von der Stadt fühlen wir uns super unterstützt und mit dem großen Einzugsgebiet konnten wir verschiedene Esskulturen zusammenbringen“, sagt Cheforganisator Christian Schwager von Next Choice. „Unser Partner hat mit dem breiten Essens- und Getränkeangebot den perfekten Rahmen für ein tolles Wochenende geschaffen“, sagt Marco Rühmkorf vom Stadtmarketing.

Stände öffnen um 12 Uhr

Am Sonnabend öffnen die Stände von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt zum Food-Festival ist frei. Mit Kinderschminken, Luftballons und Musik wird am Sonntag ein Programm für die ganze Familie geboten.

Von Anke Lütjens