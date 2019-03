Schloß Ricklingen

An der Burgstraße Richtung Schloß Ricklingen ist am Donnerstagvormittag in Höhe des Golfplatzes ein Baum umgestürzt und hat die Weiterfahrt in beide Richtungen kurzzeitig versperrt. Gegen 9.30 Uhr war er quer auf die Fahrbahn gestürzt. Die Feuerwehr Schloß Ricklingen rückte an, zersägte den Stamm und entfernte das Hindernis von der Straße. Es kam zu kurzen Staus, verletzt wurde niemand. Gegen 10.15 Uhr war der Einsatz beendet. ton

Von Linda Tonn