Berenbostel

Die Feuerwehren aus Berenbostel, Heitlingen und Stelingen haben am Freitagvormittag einen Brand auf dem Gelände des Badeparks in Berenbostel gelöscht. In der Ruine des abgerissenen Schwimmbades war Gerümpel in Brand geraten, teilte der Stadtfeuerwehrsprecher Stefan Müller mit. Anwohner hatten die Rettungskräfte alarmiert, weil sie Rauch aufsteigen sahen.

Die Helfer konnten den Brand schnell löschen. Sie lüfteten das Gebäude und kontrollierten anschließend mit einer Wärmebildkamera, ob sich weitere Brandnester gebildet hatten. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Von Gerko Naumann