Garbsen-Mitte

Die Feuerwehr hat am Montagabend einen Flächenbrand am Blauen See gelöscht. Gegen 18.40 Uhr meldeten Spaziergänger das Feuer auf einer Anhöhe im Wald. Die Ortsfeuerwehr Garbsen rückte mit vier Löschfahrzeugen und 20 Ehrenamtlichen an. Die Helfer verlegten eine Schlauchleitung in den Wald und konnten den Brand schnell mit mehreren Hundert Litern Wasser löschen. Die Ursache ist unklar.

Von Gerko Naumann