Garbsen-Mitte

Ein Autofahrer hat am Montagabend gegen 17.50 Uhr einen Unfall am Nordwest-Zentrum verursacht. Offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit fuhr er aus einer Waschanlage heraus. Er geriet dabei gegen den Bordstein und einen Begrenzungspfahl. Der Fahrer lenkte nach links und prallte auf zwei Fahrzeuge, die im Bereich der Staubsauger an der Waschanlage standen.

Glücklicherweise wurde nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Garbsen niemand der am Unfall Beteiligten verletzt. Die Ehrenamtlichen wurden alarmiert, weil zunächst nicht klar war, ob Menschen in ihren Autos eingeklemmt waren. An der Einsatzstelle stellte sich allerdings schnell heraus, dass die Hilfe der Feuerwehr nicht erforderlich war.

Von Gerko Naumann